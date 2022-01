Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 7 gennaio 2022: concorrenti in nomination, chi sono gli ospiti, ultime news su Katia e Lulù (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambio di programma e un sospiro di sollievo per i fan del Grande Fratello Vip. Sì, perché il reality, seguitissimo ormai da mesi, andrà in onda di nuovo anche il venerdì per il doppio appuntamento settimanale che appassiona ogni volta milioni di telespettatori. Dopo l’acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Basciano e l’eliminazione di Eva Grimaldi, questa sera cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena? Grande Fratello Vip puntata 7 gennaio 2022: chi sono i concorrenti in nomination sono tre i concorrenti in nomination, a rischio eliminazione. Tre donne, tutte dal carattere forte: Carmen Russo, Soleil Stasi e Nathaly Caldonazzo, una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Cambio di programma e un sospiro di sollievo per i fan delVip. Sì, perché il reality, seguitissimo ormai da mesi, andrà in onda di nuovo anche il venerdì per il doppio appuntamento settimanale che appassiona ogni volta milioni di telespettatori. Dopo l’acceso confronto tra Alex Belli e Alessandro Basciano e l’eliminazione di Eva Grimaldi, questa sera cosa succederà? Ci saranno altri colpi di scena?Vip: chiintre iin, a rischio eliminazione. Tre donne, tutte dal carattere forte: Carmen Russo, Soleil Stasi e Nathaly Caldonazzo, una delle ...

