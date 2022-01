Grande Fratello Vip; Alex Belli e da dedica a Soleil Sorge, Delia Duran si sfoga e poi cancella (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il triangolo fra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tenere incollati i fan del GF Vip 6 allo schermo: nonostante l’attore sia ormai fuori dalla casa del reality, lui e sua moglie sono ancora protagonisti di questa edizione della trasmissione. La moglie dell’ex gieffino, inoltre, sarà presto una concorrente ufficiale del GF... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il triangolo fracontinua a tenere incollati i fan del GF6 allo schermo: nonostante l’attore sia ormai fuori dalla casa del reality, lui e sua moglie sono ancora protagonisti di questa edizione della trasmissione. La moglie dell’ex gieffino, inoltre, sarà presto una concorrente ufficiale del GF...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - giovannitundo : Li metto nella lista Blue Chips, e poi twittano del grande fratello. - JessicaPrezzav3 : RT @VanityFairIt: L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima prova… -