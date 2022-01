Grande Fratello Vip 6, le anticipazioni della trentaduesima puntata: Delia Duran annuncerà il suo ingresso nella Casa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la trentaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e con Adriana Volpe e Laura Freddi (che sostituirà ancora una volta Sonia Bruganelli attualmente in vacanza a Dubai) nel ruolo di opinioniste. Secondo quanto anticipato da Tvblog questa sera Delia Duran, moglie dell’ex Vippone Alex Belli, annuncerà agli inquilini della Casa il suo prossimo ingresso, che dovrebbe avvenire venerdì prossimo, una volta terminato il suo periodo di quarantena. Per quanto riguarda, invece, la questione della possibile squalifica di Katia Ricciarelli, richiesta a gran voce dal web, da diversi ex inquilini ... Leggi su isaechia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Questa sera, su Canale 5, andrà in onda lasesta edizione delVip condotto da Alfonso Signorini e con Adriana Volpe e Laura Freddi (che sostituirà ancora una volta Sonia Bruganelli attualmente in vacanza a Dubai) nel ruolo di opinioniste. Secondo quanto anticipato da Tvblog questa sera, moglie dell’ex Vippone Alex Belli,agli inquiliniil suo prossimo, che dovrebbe avvenire venerdì prossimo, una volta terminato il suo periodo di quarantena. Per quanto riguarda, invece, la questionepossibile squalifica di Katia Ricciarelli, richiesta a gran voce dal web, da diversi ex inquilini ...

