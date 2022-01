Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - florio_letizia : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - florio_letizia : Mediaset: Fuori katia Ricciarelli dal grande fratello vip 6! Firmiamo tutti - Firma la petizione! - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, giorno 116: commenti al live | Isa e Chia #fratello #commenti #live #chia -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

A sorpresa nella serata di domani, venerdì 7 gennaio 2022 andrà in onda una nuova puntata delvip. Vi starete chiedendo quale sia la novità, visto che nei mesi scorsi in realtà, il reality è andato in onda ogni lunedì ed anche ogni venerdì. Ad ogni modo, già da diverso tempo ...Cosa farete per evitare ilfiscale? R. In una prima fase il garante non ha dato il suo assenso all'uso dei dati integrati della fatturazione elettronica, nell'analisi del rischio di ...Stasera in televisione, 7 gennaio 2022: Grande Fratello Vip, torna The Voice Senior Diamo uno sguardo ai programmi che stasera, venerdì 7 gennaio, ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli spera di essere immune. Sa che se andasse in nomination, correrebbe il rischio di essere eliminata. Valeria Marini ha previsto un piano per salvar ...