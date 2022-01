Gran Bretagna, influenza aviaria: una persona contagiata (Di venerdì 7 gennaio 2022) influenza aviaria : una persona si è ammalata in Inghilterra . Il caso è stato confermato dalle autorità sanitarie . Che hanno subito precisato: la persona sta bene , è in autoisolamento. Tutti gli ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022): unasi è ammalata in Inghilterra . Il caso è stato confermato dalle autorità sanitarie . Che hanno subito precisato: lasta bene , è in autoisolamento. Tutti gli ...

Advertising

LaStampa : La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - AdornatoAntonio : RT @Debora92992943: E anche in Gran Bretagna la maggioranza dei cittadini è a favore della #cannabis legale e il governo se ne frega. Avant… - OperaFisista : UK, rinascita della cassetta: vendite mai così alte negli ultimi vent’anni... Il 2021 è stato un buon anno per il s… -