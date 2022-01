Gran ballo del Quirinale | le decisione sul voto dei Grandi Elettori campani

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Oggi, l’ufficio di presidenza del consiglio regionale ha ratificato le regole delche dovrà delineare i 3 rappresentanti dellaa al prossimo conclave per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Le speranze del centrodestra sono andate deluse: ildei consigliei sarà tutto in presenza presso l’aula del Centro Direzionale nonostante vari casi di Covid (tra positivi e chi è in quarantena) e, soprattutto, rimarrà segreto. Ogni consigliere regionale potrà indicare 2 nomi. Da Statuto, dei tre rappresentanti che, secondo la Costituzione, spettano anche allaa, 2 saranno in quota maggioranza e 1 in rappresentanza dell’opposizione. Il fatto è che quest’ultima si compone di due minoranze: quella di centrodestra e quella del Movimento 5 Stelle. Tenendo il ...

