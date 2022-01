Governo spaccato, il nucleare fa deflagrare la maggioranza. Draghi tace, Salvini pensa di sfilarsi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Governo più spaccato che mai, a rischio deflagrazione, è il caso di dire. Sotto la poltrona del premier Draghi c’è una centrale nucleare, metaforicamente, pronta a far scoppiare i pezzi della sua maggioranza. Il dibattito sull’atomo è il punto di rottura vistoso di un Governo diviso. Prova provata ne sono il silenzio di Dragi nel merito e le ambiguità che ne conseguono su come affrontare la crisi energetica e il caro bollette che sta traumatizzando gli italiani. Di fatto sull’energia non si sa quale sia la strategia di Draghi. Ne sa qualcosa Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica: “ogni volta in cui ha fatto una timida apertura in favore del nucleare di quarta generazione (tecnologia che diventerà operativa tra vent’ anni o forse ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022)piùche mai, a rischio deflagrazione, è il caso di dire. Sotto la poltrona del premierc’è una centrale, metaforicamente, pronta a far scoppiare i pezzi della sua. Il dibattito sull’atomo è il punto di rottura vistoso di undiviso. Prova provata ne sono il silenzio di Dragi nel merito e le ambiguità che ne conseguono su come affrontare la crisi energetica e il caro bollette che sta traumatizzando gli italiani. Di fatto sull’energia non si sa quale sia la strategia di. Ne sa qualcosa Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica: “ogni volta in cui ha fatto una timida apertura in favore deldi quarta generazione (tecnologia che diventerà operativa tra vent’ anni o forse ...

