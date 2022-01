Governo e Regione Campania ai ferri corti. Il governatore De Luca annuncia che terrà chiuse le scuole medie ed elementari. Palazzo Chigi pronto ad impugnare l’ordinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Governo e Regione Campania ai ferri corti dopo l’annuncio del governatore Vincenzo De Luca di tenere chiuse le scuole elementari e medie. Una decisione che Palazzo Chigi, secondo quanto si è appreso, intende impugnare, anche se per farlo servirà un passaggio in Consiglio dei ministri. “In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo le medie e le elementari” ha annunciato De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022)aidopo l’annuncio delVincenzo Dedi tenerele. Una decisione che, secondo quanto si è appreso, intende, anche se per farlo servirà un passaggio in Consiglio dei ministri. “In questa condizione io credo che sia irresponsabile aprire leil 10 gennaio. Per quello che ci riguarda credo che non apriremo lee le” hato Denel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza ...

