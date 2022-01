Golf, PGA Tour: Cameron Smith guida un field molto equilibrato dopo il primo round del Tournament of Champions (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il PGA Tour ritorna dopo la pausa natalizia con il primo torneo nel 2022. Come da tradizione, questo posto nel calendario viene occupato da uno dei tornei più spettacolari e prestigiosi sul panorama internazionale, il Sentry Tournament of Champions a Kapaula, sull’isola di Maui nelle Hawaii. A guidare la classifica nel torneo riservato ai vincitori sul PGA Tour nello scorso anno è l’australiano Cameron Smith. dopo un inizio titubante, con un putt comodo sbagliato e un bogey alla 2, Smith ha espresso un livello di gioco sublime, che l’ha portato fino al -8 di giornata, frutto di ben due eagle e 5 birdie. Incredibile il suo passaggio tra la buca 13 e la 16, in cui ha infilato tre birdie intervallati da ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il PGAritornala pausa natalizia con iltorneo nel 2022. Come da tradizione, questo posto nel calendario viene occupato da uno dei tornei più spettacolari e prestigiosi sul panorama internazionale, il Sentrynament ofa Kapaula, sull’isola di Maui nelle Hawaii. Are la classifica nel torneo riservato ai vincitori sul PGAnello scorso anno è l’australianoun inizio titubante, con un putt comodo sbagliato e un bogey alla 2,ha espresso un livello di gioco sublime, che l’ha portato fino al -8 di giornata, frutto di ben due eagle e 5 birdie. Incredibile il suo passaggio tra la buca 13 e la 16, in cui ha infilato tre birdie intervallati da ...

