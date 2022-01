Gloria Piedimonte, perché era diventata famosa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia della scomparsa di Gloria Piedimonte, diffusa con un messaggio sui social media da parte del figlio Giovanni, ha toccato da vicino tutti gli ammiratori dell’attrice e cantante, famosa nel mondo dello spettacolo italiano, e non solo, fin dai tardi anni Settanta. Con poche e semplici parole, Giovanni ha spiegato che sua madre se ne è andata con dignità, vittima delle complicanze legate al Covid. Molti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e dei fan che nelle ultime ore hanno riacceso i riflettori sulla carriera e i successi di un’artista per la quale il pubblico nutre tutt’ora un grandissimo affetto. L’esordio nel 1978 tra tv, cinema e musica Nata a Mantova nel 1955, Gloria Piedimonte come molte ragazze del suo tempo, si era trasferita giovanissima a Roma per lavorare nel mondo del ... Leggi su dilei (Di venerdì 7 gennaio 2022) La notizia della scomparsa di, diffusa con un messaggio sui social media da parte del figlio Giovanni, ha toccato da vicino tutti gli ammiratori dell’attrice e cantante,nel mondo dello spettacolo italiano, e non solo, fin dai tardi anni Settanta. Con poche e semplici parole, Giovanni ha spiegato che sua madre se ne è andata con dignità, vittima delle complicanze legate al Covid. Molti i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e dei fan che nelle ultime ore hanno riacceso i riflettori sulla carriera e i successi di un’artista per la quale il pubblico nutre tutt’ora un grandissimo affetto. L’esordio nel 1978 tra tv, cinema e musica Nata a Mantova nel 1955,come molte ragazze del suo tempo, si era trasferita giovanissima a Roma per lavorare nel mondo del ...

