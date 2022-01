Gli over12 non vaccinati sono 2,1 milioni (Di venerdì 7 gennaio 2022) sono oltre 5,3 milioni (5.391.879) gli italiani over 12 che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini. La scorsa settimana erano 5.560.532 (oggi 168.653 in meno, dunque). sono oltre due milioni (2.165.583) gli over 50 in Italia che non ancora ancora ricevuto alcuna vaccinazione. In particolare nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, i soggetti totalmente scoperti dal siero sono 993.463. Tra i 60 e i 69 anni sono 616.595, tra i 70 e i 79 sono 374.464 e nella fascia over 80 sono 181.061 In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati si trova nella fascia 40-49 anni (1.174.797) seguita da quella 50-59 anni. Tra i 12 e i 19 anni i soggetti scoperti sono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)oltre 5,3(5.391.879) gli italiani over 12 che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini. La scorsa settimana erano 5.560.532 (oggi 168.653 in meno, dunque).oltre due(2.165.583) gli over 50 in Italia che non ancora ancora ricevuto alcuna vaccinazione. In particolare nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, i soggetti totalmente scoperti dal siero993.463. Tra i 60 e i 69 anni616.595, tra i 70 e i 79374.464 e nella fascia over 80181.061 In termini assoluti, il numero più alto di nonsi trova nella fascia 40-49 anni (1.174.797) seguita da quella 50-59 anni. Tra i 12 e i 19 anni i soggetti scoperti...

Advertising

FerranteViola : RT @GiuseppePalma78: 90% di over12 vaccinati, mascherine ffp2 ovunque, #ObbligoVaccinale per gli over50, super GP per andare sui mezzi, cin… - Vincenzo_Man : @HuffPostItalia Il titolo è errato rispetto al contenuto dell’articolo @HuffPostItalia. Gli over50 no vax sono 2,1milioni non gli over12. - ddinno : RT @GiuseppePalma78: 90% di over12 vaccinati, mascherine ffp2 ovunque, #ObbligoVaccinale per gli over50, super GP per andare sui mezzi, cin… - Edoardoc24595 : RT @GiuseppePalma78: 90% di over12 vaccinati, mascherine ffp2 ovunque, #ObbligoVaccinale per gli over50, super GP per andare sui mezzi, cin… - albiuno : RT @GiuseppePalma78: 90% di over12 vaccinati, mascherine ffp2 ovunque, #ObbligoVaccinale per gli over50, super GP per andare sui mezzi, cin… -