Giugliano | scoperta l’officina per il riciclaggio | 25 auto rubate e smontate | due arresti

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dovranno rispondere diFrancesco Pugliese e Vincenzo Cecere, di 40 e 38 anni, entrambi di Melito. I carabinieri della sezione radiomobile diin Campania li hanno individuati in un terreno in Via San Francesco A Patria. Un’area apparentemente abbandonata nella quale sorgeva uno stabile nascosto dalla vegetazione. E davanti a questo stabile un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : A Giugliano scoperta l'officina delle auto rubate: 2 arresti #cronacanapoli #FrancescoPugliese #UltimeNotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano scoperta

Cronache della Campania

In particolare, l'associazione criminale con base logistica train Campania e Qualiano, specializzata nella sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti relative alla ...Una frode fiscale per 5 milioni di euro èdagli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. Cinque misure cautelari, tra cui due ...settore edile da due professionisti residenti train ...Trovate 25 auto cannibalizzate e 7 targhe provento di furto. in manette sono finiti #FrancescoPugliese e #VincenzoCecere ...Non solo drinkeria, non solo cibo ma un concept innovativo nell’area giuglianese che sicuramente farà tendenza senza però dimenticare la tradizione. Questo l’obiettivo di “Ovèro Bistrot”, il nuovo loc ...