Gita dell'Epifania finisce in tragedia, auto capovolta: muore il papà, grave la mamma. Illesa la figlia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Doveva essere una giornata gioiosa dedicata ad una Gita in famiglia ma l'epilogo è stato tragico per una famiglia di tre persone, padre, madre e figlia, coinvolti in un tremendo incidente stradale. Una vittima Un morto, una ferito ricoverato in prognosi riservata ed una figlia fortunatamente Illesa ma che ora piange la scomparsa di uno L'articolo NewNotizie.it.

