Gianni Morandi ha deciso di mostrare per la prima volta la mano ustionata, la foto è da brividi: il post (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gianni Morandi è stato scelto per esibirsi al prossimo Festival di Sanremo. Il cantante porterà in gara, come da regolamento, una canzone inedita, anche se, una disavventura ha svelato al pubblico parte della melodia. Infatti, Gianni Morandi ha erroneamente postato una parte del brano in gara sui social network. Un errore non da poco che ha sollevato un vero polverone e che stava per costare l'esclusione del musicista dalla gara canora. La direzione della massima competizione della musica italiana ha deciso, però, di non procedere. Il cantante, infatti, ha postato erroneamente parte del brano a causa del tutore che indossa per le gravi ustioni riportate dopo l'incidente in campagna. Dopo questa disavventura, Gianni Morandi ha ...

