Ghiaccio di Fabrizio Moro | tutto sul film al cinema a febbraio

Arriva al cinema a febbraio Ghiaccio di Fabrizio Moro. Per l'artista romano si tratta del primo film, che sarà disponibile nelle sale cinematografiche della penisola subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 nella categoria dei Campioni. Ghiaccio sarà infatti al cinema dal 7 al 9 febbraio. Dall'1 al 5 febbraio invece Fabrizio Moro sarà impegnato al Teatro Ariston di Sanremo per il Festival della Canzone Italiana dove presenterà il nuovo singolo inedito dal titolo Sei Tu. Il co-regista di Ghiaccio è Alessio De Leonardis. I due hanno lavorato insieme per dare forma a "qualcosa di bello" – scrive Fabrizio

