GFVip, la casa spaccata per i litigi. Nathaly Caldonazzo: 'E' il punto di non ritorno' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip gli equilibri sono totalmente cambiati. L'ingresso di nuovi concorrenti e soprattutto le liti di Katia Ricciarelli con alcuni coinquilini hanno diviso la ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip gli equilibri sono totalmente cambiati. L'ingresso di nuovi concorrenti e soprattutto le liti di Katia Ricciarelli con alcuni coinquilini hanno diviso la ...

Advertising

GrandeFratello : Protagonista indiscussa della scorsa edizione di #GFVIP, questa sera Dayane tornerà nella Casa per regalare una gra… - davidemaggio : #GFVip, l'unica uscita apprezzabile di #KatiaRicciarelli sarebbe quella dalla casa Per quanto ancora il GF e l'edi… - IlContiAndrea : Sarà interessante vedere sul “caso” #KatiaRicciarelli se gli sponsor (favorevoli alla sua eliminazione) avranno la… - AngelaBel27 : RT @GrandeFratello: Protagonista indiscussa della scorsa edizione di #GFVIP, questa sera Dayane tornerà nella Casa per regalare una grandis… - CamillaMari_ : RT @GrandeFratello: Protagonista indiscussa della scorsa edizione di #GFVIP, questa sera Dayane tornerà nella Casa per regalare una grandis… -