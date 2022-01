GFVip, il piano segreto di Valeria Marini per salvare Karia Riccarelli: 'Dobbiamo impedire che vada al televoto' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip per Katia Ricciarelli non è un periodo facile. La soprano , oltre al rischio di un provvedimento da parte degli autori per alcune sue frasi poco felici, corre il pericolo di ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip per Katia Ricciarelli non è un periodo facile. La soprano , oltre al rischio di un provvedimento da parte degli autori per alcune sue frasi poco felici, corre il pericolo di ...

SilviaSiza56 : RT @repelloidiotas: La non squalifica di Katia è impensabile. È andata troppo oltre. Mi auguro che mettano i valori fondamentali di una soc… - lauradeidda6 : RT @rainonmega: Mettere sullo stesso piano le cose della vecchia sulle cose dette da lulu per reazione FA SCHIFO #gfvip - rainonmega : Mettere sullo stesso piano le cose della vecchia sulle cose dette da lulu per reazione FA SCHIFO #gfvip - monika88161994 : RT @llight_sun: Stasera Signorini metterà sullo stesso piano le paralacce di Lulù con le parole razziste, abiliste, il body shaming e L’inc… - Miami52481192 : RT @Tuas0rella: Mettere sullo stesso piano il linguaggio volgare di Lulù e le uscite razziste, omofobe, misogine di Katia è un insulto a tu… -