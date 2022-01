GfVip, Alex Belli e "la dedica a Soleil Sorge": si ribalta la casa, Delia Duran che dice? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lui, lei e l'altra. La soap non è finita, anzi secondo i beninformati il meglio deve ancora arrivare. L'ultima dedica a Soleil Sorge, che Alex Belli scrive su Twitter, fa venire un colpo a tutti. “Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c'è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!”, scrive. Cosa accadrà domani sera? Sembra che Alex, il vero protagonista di questo Grande Fratello Vip, potrebbe dare filo da torcere ad Alessandro Basciano (lui lo chiama “orecchietta” o “american smile”). E non solo: nella casa potrebbe avvenire un altro confronto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lui, lei e l'altra. La soap non è finita, anzi secondo i beninformati il meglio deve ancora arrivare. L'ultima, chescrive su Twitter, fa venire un colpo a tutti. “Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c'è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella! Non mi sono mai staccato!”, scrive. Cosa accadrà domani sera? Sembra che, il vero protagonista di questo Grande Fratello Vip, potrebbe dare filo da torcere ad Alessandro Basciano (lui lo chiama “orecchietta” o “american smile”). E non solo: nellapotrebbe avvenire un altro confronto con ...

Advertising

GrandeFratello : Il confronto tra Alex e Alessandro non ha neanche bisogno di introduzioni: è caldo dal primo secondo. ??#GFVIP - lolol55213465 : RT @Terry__29: Cara Soleil ma Gianmaria deve chiedere a te il permesso di mangiare?! Ma dove siamo arrivati. Come ti rovinava Alex, ti rovi… - xenalaiena : @Lauradefin1 Si ma le altre si comportano di conseguenza. Dopo 4 mesi di sentirti abbaiare in diretta mentre pari,… - Claudiastweets2 : RT @mrsincoerenza: Soleil racconta a Kabir il significato della pallina di Natale che ha fatto insieme ad Alex Il tutto mentre Alex ci BOM… - DomenicoSia : Eccoti qua con la seconda stagione di Centovetrine. MA PERCHÉ DOVETE FAR ENTRARE DELIA NON LO CAPITE CHE ALLA PRIMA… -