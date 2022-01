GF Vip nel caos, la decisione di Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli: ecco cosa accadrà stasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF Vip, Nonostante il caos generato sul web dalle dichiarazioni discutibili e razziste di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié, alla quale ha detto “str**za, vattene a studiare al tuo Paese”, può essere che gli autori decidano di non prendere alcun provvedimento disciplinare o di prenderne uno blando, pretendendo solo le scuse della soprano, che nel frattempo in Confessionale ha parlato con Alfonso Signorini, che ha provato a farla ragionare. Il fatto che non verranno presi grossi provvedimenti – né tanto meno l’espulsione di Katia Ricciarelli – si evince da come è stata montata la puntata del daytime del GF Vip 6 in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Grande Fratello Vip, anticipazioni della puntata di stasera Sono state infatti censurate ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF Vip, Nonostante ilgenerato sul web dalle dichiarazioni discutibili e razziste dicontro Lulù Selassié, alla quale ha detto “str**za, vattene a studiare al tuo Paese”, può essere che gli autori decidano di non prendere alcun provvedimento disciplinare o di prenderne uno blando, pretendendo solo le scuse della soprano, che nel frattempo in Confessionale ha parlato con, che ha provato a farla ragionare. Il fatto che non verranno presi grossi provvedimenti – né tanto meno l’espulsione di– si evince da come è stata montata la puntata del daytime del GF Vip 6 in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Grande Fratello Vip, anticipazioni della puntata diSono state infatti censurate ...

