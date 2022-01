Gf Vip | Manuel Bortuzzo lascia la casa e progetta il futuro con Lulù | ecco cosa faranno

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è pronta are il Grande Fratello Vip per motivi di salute, ma prima di abbandonare il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini non dimentica dire il...

Advertising

fanpage : Manuel Bortuzzo innamorato di lei, il gieffino annuncia la prossima convivenza con Lulù #gfvip - giucarellas : RT @fanpage: Manuel Bortuzzo innamorato di lei, il gieffino annuncia la prossima convivenza con Lulù #gfvip - VelvetMagIta : #GFVip 6, Manuel Bortuzzo e Lulù andranno a vivere insieme? La confessione #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - ricciola20 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Censurata nel daytime la frase infelice di #KatiaRicciarelli su #ManuelBortuzzo #katiafuori Per leggere qui… - zazoomblog : Manuel Bortuzzo momento emozionante: succederà stasera al Gf Vip 6 - #Manuel #Bortuzzo #momento -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Corriere dello Sport

' A discapito delle aspettative che i telespettatori del GF6 avevano all'inizio, dunque, Lulù esono intenzionati a fare sul serio. Un'ottima notizia anche per i fan della coppia, che nel ...Gf6, momento emozionante perBortuzzo Questa sera andrà in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello. Sarà una puntata ricca di colpi di scena. Nella casa sono ...La mattina dei VIP viene interrotta da un aereo che sorvola la Casa, i VIP si radunano velocemente in giardino per scoprire il destinatario del messaggio.“È per Jess!” esclama Sophie che si è aggregat ...Manuel Bortuzzo sta trascorrendo le ultime ore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. L'atleta ha deciso di uscire ...