Gf Vip, Katia Ricciarelli resta in casa. Sui social scoppia la rivolta: spopola l'hashtag #katiafuori. I TWEET (Di sabato 8 gennaio 2022) Katia Ricciarelli resta in casa. La soprano , finita nella bufera delle polemiche per le sue frasi volgari e offensive nei confronti di alcuni coinquilini della casa del GF Vip, questa sera è stata '... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022)in. La soprano , finita nella bufera delle polemiche per le sue frasi volgari e offensive nei confronti di alcuni coinquilini delladel GF Vip, questa sera è stata '...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Shock Nel daytime più censurato di sempre, ecco il gestaccio in diretta di Katia Ricciarelli! | Il Vicolo… - camxcxc : @LadyCarotene_ Utilizziamo solo l’hashtag #KATIAOUT , NON utilizziamo # grande fratello vip o gfvip , mandiamo in t… -