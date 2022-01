Gf Vip, Katia Ricciarelli insulta (di nuovo) Lulù Selassié (Di venerdì 7 gennaio 2022) La lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié ha letteralmente spaccato in due la casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla invitato ad andare a studiare nel suo Paese, la cantante lirica ha rincarato la dose, facendo un commento molto pesante sul fisico della principessa. “Fossi come te mi sparerei“, le ha detto, dividendo ancora di più l’opinione dei ‘vipponi’ all’interno della casa di Cinecittà, tra chi vorrebbe donarle l’immunità in segno di appoggio e chi vorrebbe che la redazione prendesse provvedimenti seri come l’espulsione. Vi raccomandiamo... GF vip, ancora screzi tra donne: Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo Tutto è (ri)cominciato durante una discussione tra Ricciarelli e ... Leggi su diredonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) La lite traha letteralmente spaccato in due la casa del Grande Fratello Vip. Dopo averla invitato ad andare a studiare nel suo Paese, la cantante lirica ha rincarato la dose, facendo un commento molto pesante sul fisico della principessa. “Fossi come te mi sparerei“, le ha detto, dividendo ancora di più l’opinione dei ‘vipponi’ all’interno della casa di Cinecittà, tra chi vorrebbe donarle l’immunità in segno di appoggio e chi vorrebbe che la redazione prendesse provvedimenti seri come l’espulsione. Vi raccomandiamo... GF vip, ancora screzi tra donne:minaccia Nathaly Caldonazzo Tutto è (ri)cominciato durante una discussione trae ...

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - Beax74442535 : RT @nonstozitto: Mandiamo via Katia Ricciarelli dalla casa del GFVIP! Arriviamo a 5000 firme .. ci vuole un attimo - Beax74442535 : RT @GJaccarino: Ecco un altro articolo che inquadra la situazione #katiafuori. Il #gfvip continuerà a far finta di niente? #FUORIKATIA… - FrancaElisac : RT @MarioManca: #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - 99_fairy_ : RT @nonstozitto: Mandiamo via Katia Ricciarelli dalla casa del GFVIP! Arriviamo a 5000 firme .. ci vuole un attimo -