GF Vip 6 | Katia Ricciarelli offende pesantemente Lucrezia Salassiè | “se fossi come te mi sparerei subito”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello le tensioni tra i Vipponi sono ancora altissime e non sembrerebbe esserci un margine di miglioramento all’orizzonte. Infatti, dopo gli ultimi litigi trada una parte e Miriana Trevisan e le sorelledall’altra, i concorrenti si sono divisi in due fazioni. Il primo gruppo è composto dalla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - filoXXL : @GrandeFratello Gf Vip, Katia Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: « Scimmia, vai a studiare al tuo paese». - ninarosesnow : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si espongono sul caso Katia Ricciarelli (Video) - RutaAllTheWay : RT @rainbow20202020: Articolo perfetto su Vanity Fair che invito a leggere. #gfvip #fuorikatia -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

... al Grande Fratello. Non solo in casa le liti ed i dissapori sembrano aumentati ma anche fuori dalla casa c'è chi reclama squalifica e provvedimenti.Ricciarelli , da ormai quasi quattro ......dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Dopo essersi resa protagonista di accese liti negli ultimi giorni, l'influencer italo - americana si è schierata apertamente dalla parte di...Il reality show Mediaset è ormai un crogiuolo di maleducazione dettato da atteggiamenti del tutto fuori controllo ...GF Vip, Nathaly Caldonazzo sul suo rapporto con Katia Ricciarelli: "E' un punto di non ritorno" Nathaly Caldonazzo una delle concorrenti del GF Vip 6, da ...