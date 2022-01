GF Vip 6, anticipazioni puntata 7 gennaio: Katia Ricciarelli e Lulu verranno squalificate? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tira una brutta aria e la puntata che andrà in onda eccezionalmente stasera, venerdì 7 gennaio 2021, sarà a dir poco difficile per il conduttore Alfonso Signorini, che si troverà a dover comunicare ai concorrenti la decisione presa in merito alla furibonda lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Sembra infatti che ci saranno provvedimenti seri, ma ancora non sappiamo quali e nei confronti di chi. C’è qualcuno, inoltre, che riceverà una bellissima sorpresa. Rivolta nella Casa del GF Vip, la minaccia: “Se non puniscono Katia, vado via” Sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà continua a tenere banco il comportamento e gli insulti di Katia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tira una brutta aria e lache andrà in onda eccezionalmente stasera, venerdì 72021, sarà a dir poco difficile per il conduttore Alfonso Signorini, che si troverà a dover comunicare ai concorrenti la decisione presa in merito alla furibonda lite trae Lulù Selassié. Sembra infatti che ci saranno provvedimenti seri, ma ancora non sappiamo quali e nei confronti di chi. C’è qualcuno, inoltre, che riceverà una bellissima sorpresa. Rivolta nella Casa del GF Vip, la minaccia: “Se non puniscono, vado via” Sia fuori che dentro la Casa di Cinecittà continua a tenere banco il comportamento e gli insulti di...

