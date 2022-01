Gettr, il Twitter “di destra” che soffrirà la concorrenza del social network di Trump (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni, le vicende che hanno colpito la deputata statunitense Marjorie Taylor Greene e, soprattutto, la scelta del podcaster Joe Rogan di utilizzarla come proprio social network di riferimento, hanno fatto scoprire al mondo intero l’esistenza – altrimenti passata sotto traccia – di Gettr, il social media di riferimento della destra conservatrice americana. È stato un tentativo à la Parler (affossato dalle proteste dello scorso anno a Capitol Hill, dopo che Amazon Web Services aveva deciso di staccare unilateralmente i propri servizi, in seguito a violazione degli standard dell’azienda di cloud computing): un nuovo social network dove potessero avere spazio tutti coloro che si identificano con una visione sovranista, spesso complottista rispetto all’attuale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni, le vicende che hanno colpito la deputata statunitense Marjorie Taylor Greene e, soprattutto, la scelta del podcaster Joe Rogan di utilizzarla come propriodi riferimento, hanno fatto scoprire al mondo intero l’esistenza – altrimenti passata sotto traccia – di, ilmedia di riferimento dellaconservatrice americana. È stato un tentativo à la Parler (affossato dalle proteste dello scorso anno a Capitol Hill, dopo che Amazon Web Services aveva deciso di staccare unilateralmente i propri servizi, in seguito a violazione degli standard dell’azienda di cloud computing): un nuovodove potessero avere spazio tutti coloro che si identificano con una visione sovranista, spesso complottista rispetto all’attuale ...

