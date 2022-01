Germania, accesso a bar e ristoranti con terza dose/guarigione (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governo tedesco ha ulteriormente rafforzato le restrizioni relative all'accesso ai bar e ristoranti accorciando o annullando il periodo di quarantena per le persone che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anticoronavirus. Si tratta di un inasprimento delle normative varate subito dopo Natale e decise insieme ai governatori dei Laender: per poter entrare nei bar e nei ristoranti non basterà più il semplice tampone negativo ma anche la prova di una terza dose o della guarigione. Tuttavia, per chi ha ricevuto il "booster" non sarà necessaria la quarantena anche in caso di contatto con un positivo; per gli asintomatici o con sintomatologia lieve l'isolamento passerà dagli attuali 14 a dieci giorni - una settimana in caso di test negativo. Il Robert ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 gennaio 2022) Il governo tedesco ha ulteriormente rafforzato le restrizioni relative all'ai bar eaccorciando o annullando il periodo di quarantena per le persone che hanno ricevuto ladi vaccino anticoronavirus. Si tratta di un inasprimento delle normative varate subito dopo Natale e decise insieme ai governatori dei Laender: per poter entrare nei bar e neinon basterà più il semplice tampone negativo ma anche la prova di unao della. Tuttavia, per chi ha ricevuto il "booster" non sarà necessaria la quarantena anche in caso di contatto con un positivo; per gli asintomatici o con sintomatologia lieve l'isolamento passerà dagli attuali 14 a dieci giorni - una settimana in caso di test negativo. Il Robert ...

