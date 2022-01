Advertising

fisco24_info : Germania: a novembre produzione industriale -0,2%: Sotto attese degli analisti. Anno su anno calo del 2,4% - moneypuntoit : ?? Germania: produzione industriale crolla a novembre ?? - AndreaPira : RT @classcnbc: +++#BREAKING, #Germania????, produzione industriale novembre: -0,2% m/m (-2,4% a/a adj) Consenso: +0,5% m/m Precedente: +2,8… - DiarioEconomic0 : RT @classcnbc: +++#BREAKING, #Germania????, produzione industriale novembre: -0,2% m/m (-2,4% a/a adj) Consenso: +0,5% m/m Precedente: +2,8… - Borsapretporter : RT @classcnbc: +++#BREAKING, #Germania????, produzione industriale novembre: -0,2% m/m (-2,4% a/a adj) Consenso: +0,5% m/m Precedente: +2,8… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania novembre

Articolo originale pubblicato su Money.it qui:: produzione industriale crolla aEffettivo: 3.3% Export, dato di. Attesa: - 0.2%m/m. Effettivo: 1.7% Produzione industriale ... Netto rallentamento economico per lache conferma la tendenza manifestata dagli ultimi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Atteso un avvio positivo per Piazza Affari dopo il calo della vigilia, arrivato dopo tre sedute di rialzo, in un contesto contrastato per l'Europa. Co ...Scende oltre le attese la produzione industriale tedesca: l'Ufficio di Statistica Destatis ha indicato una variazione negativa dello 0,2% a novembre rispetto al mese precedente.