GdF Roma: sequestrati 2,5 milioni di articoli natalizi non sicuri (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Segnalati 8 persone alla camera di commercio. sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno segnalato in via amministrativa 8 persone alla Camera di Commercio. E’ il bilancio del piano straordinario di controlli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Segnalati 8 persone alla camera di commercio.dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno segnalato in via amministrativa 8 persone alla Camera di Commercio. E’ il bilancio del piano straordinario di controlli

Advertising

Pippo_la_Farina : @michel_e00 @Viminale @Quirinale @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @Esercito @Palazzo_Chigi @MinisteroDifesa… - espressione24 : Ammontano a circa 2,5 milioni gli articoli natalizi non sicuri sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale d… - Alfonso9015 : RT @GDF: #GDF #Roma: arrestato per #bancarotta fraudolenta e #reati tributari il #patron dei #negozi di mobili e arredo di due noti marche.… - bitpapro : @TargaryenDrag0n @barbarab1974 @poliziadistato @_Carabinieri_ @Agente_Lisa @GDF Ma quale truppa che siete 4 gatti,… - iannetts70 : Se sono un locale che cerca di non avere controlli da GdF e polizia varia, al centro di Roma e con bella gente, sec… -