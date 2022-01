Gasparri vuole Berlusconi al Quirinale e tuona: 'Il Pd vuole che si accettino i loro veti' (Di venerdì 7 gennaio 2022) loro vogliono un condannato amici di condannati per mafia e di condannati per fatti di prostituzione. Al netto come vicende come quella dell'ex senatore De Gregorio che ha confessato di aver ricevuto ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 gennaio 2022)vogliono un condannato amici di condannati per mafia e di condannati per fatti di prostituzione. Al netto come vicende come quella dell'ex senatore De Gregorio che ha confessato di aver ricevuto ...

Advertising

Mafara72 : RT @ilruttosovrano: Gasparri ha la fissa del mestiere più antico del mondo, non è che ci vuole dire qualcosa in merito al suo concepimento. - Ariel48536344 : RT @ilruttosovrano: Gasparri ha la fissa del mestiere più antico del mondo, non è che ci vuole dire qualcosa in merito al suo concepimento. - vajont2003 : RT @ilruttosovrano: Gasparri ha la fissa del mestiere più antico del mondo, non è che ci vuole dire qualcosa in merito al suo concepimento. - Rosyfree74 : RT @ilruttosovrano: Gasparri ha la fissa del mestiere più antico del mondo, non è che ci vuole dire qualcosa in merito al suo concepimento. - simoventurini1 : RT @ilruttosovrano: Gasparri ha la fissa del mestiere più antico del mondo, non è che ci vuole dire qualcosa in merito al suo concepimento. -