Garanzini | la dichiarazione di guerra della Serie A alle Asl è incompatibile con quanto accade nel mondo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Non ha senso lottare per chiudere il campionato ad ogni costo in un momento in cui si contano 220mila contagi e 200 morti, scrive Gigisu La Stampa. Ladichiarata dalla LegaAsl è fuori luogo. “La Lega ha alzato ancora il tiro, con unadiAsl e con toni francamente abbastanza incompatibili con tutto quel che stando là fuori, con cui il paese, macché paese, ilintero è costretto a fare conti che cambiano in continuazione. In gestazione c’è un altro protocollo, il cui presupposto è che 13 giocatori negativi, nel senso del tampone, purché uno sia un portiere, sono sufficienti. Che somiglia tanto al manifesto del prodotto da vendere a qualunque costo, pena chiudere ...