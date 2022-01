Galli | “Sono stato contagiato con Omicron | sono stato malissimo 3 giorni”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “una schifezza, ora sto meglio”. Lo dice il professore Massimoche, a Mattino 5, ha raccontato la sua esperienza con il Covid e la variante. “Io: la più brutta influenza della mia vita. Ho 70 anni e ho altri acciacchi. Iorientrato in servizio attorno al 10-11 gennaio del 2020 dopo esserefuori servizio per un ricovero abbastanza lungo per un’orrenda embolia polmonare che mi ha quasi ucciso”, ha raccontato.spiega come pensa di essere entrato in contatto col virus: “Verosimilmente il 31 dicembre, o nei...