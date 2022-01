Galli si fa tre dosi, positivo al Covid: “Sono stato uno schifo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/Galli-omicron.mp4 La sfiga è sfiga. E le coincidenze nella vita a volte davvero incredibili: Massimo Galli, virologo dalle numerose partecipazioni tv, grande sostenitore della vaccinazione e della terza dose s’è preso il virus ed ha pure sviluppato la malattia. Il tutto per colpa di Omicron, pare, e soprattutto nonostante le tre dosi di immunizzazione e le tante precauzioni che, dice, ha sempre osservato. La rivelazione l’ha fatta oggi La Verità e la conferma è arrivata per voce dello stesso Galli a Mattino 5. “Stamattina sto discretamente meglio, ma Sono stato una schifezza“, spiega il virologo del Sacco di Milano, ormai in pensione, in diretta tv. Quando se l’è preso? A Natale? A Capodanno? “Verosimilmente il 31 dicembre o ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/-omicron.mp4 La sfiga è sfiga. E le coincidenze nella vita a volte davvero incredibili: Massimo, virologo dalle numerose partecipazioni tv, grande sostenitore della vaccinazione e della terza dose s’è preso il virus ed ha pure sviluppato la malattia. Il tutto per colpa di Omicron, pare, e soprattutto nonostante le tredi immunizzazione e le tante precauzioni che, dice, ha sempre osservato. La rivelazione l’ha fatta oggi La Verità e la conferma è arrivata per voce dello stessoa Mattino 5. “Stamattina sto discretamente meglio, mauna schifezza“, spiega il virologo del Sacco di Milano, ormai in pensione, in diretta tv. Quando se l’è preso? A Natale? A Capodanno? “Verosimilmente il 31 dicembre o ...

