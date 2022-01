Francia, servizio di assistenza per i lavoratori italiani di rientro dalle festività (Di venerdì 7 gennaio 2022) Molti italiani che lavorano in Francia o vivono semplicemente, durante queste feste e una volta tornati in Italia, sono risultati positivi al tampone e si sono rivolti alle autorità sanitarie senza nulla ottenere. In realtà non si dovrebbero avere problemi per coloro che sono nati in Italia ma risiedono in in Francia a chiedere assistenza sanitaria ad un medico curante che può essere benissimo quello di famiglia. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti o sanitarie occorre al riguardo presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza italiana (informazioni idonee a comprovare lo status di emigrato cioè nato in Italia) e che non si è in possesso di una copertura assicurativa sanitaria pubblica o privata. Se poi il paziente ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Moltiche lavorano ino vivono semplicemente, durante queste feste e una volta tornati in Italia, sono risultati positivi al tampone e si sono rivolti alle autorità sanitarie senza nulla ottenere. In realtà non si dovrebbero avere problemi per coloro che sono nati in Italia ma risiedono in ina chiederesanitaria ad un medico curante che può essere benissimo quello di famiglia. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti o sanitarie occorre al riguardo presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza italiana (informazioni idonee a comprovare lo status di emigrato cioè nato in Italia) e che non si è in possesso di una copertura assicurativa sanitaria pubblica o privata. Se poi il paziente ...

