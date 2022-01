“Fossi come lei, mi sparerei”. GF Vip, Katia Ricciarelli choc: la frase lascia tutti senza parole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono persone che riescono a reggere, emotivamente, isolate per tanto tempo e c’è chi invece crolla. Katia Ricciarelli sembra chiaramente facente parte del secondo gruppo. Non c’è giorno oramai, che non si renda ridicola con delle battute violente e pericolose, quasi sempre nei confronti di Lulù Selassié. Tra le due non scorre buon sangue, ma c’è da dire, oggettivamente, che l’ex tenore sta senza dubbio vincendo la battaglia di volgarità e cattiverie. come ricorderete, solo qualche puntata fa, l’ex di Pippo Baudo ha definito la Princess “una scimmia”, poco dopo le ha chiaramente detto di tornare a “casa sua”, ignorando completamente che la ragazza è nata in Italia: una frase dettata solo e soltanto dal colore della pelle della giovane Lulù. Un chiaro quanto tangibile episodio di razzismo quindi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ci sono persone che riescono a reggere, emotivamente, isolate per tanto tempo e c’è chi invece crolla.sembra chiaramente facente parte del secondo gruppo. Non c’è giorno oramai, che non si renda ridicola con delle battute violente e pericolose, quasi sempre nei confronti di Lulù Selassié. Tra le due non scorre buon sangue, ma c’è da dire, oggettivamente, che l’ex tenore stadubbio vincendo la battaglia di volgarità e cattiverie.ricorderete, solo qualche puntata fa, l’ex di Pippo Baudo ha definito la Princess “una scimmia”, poco dopo le ha chiaramente detto di tornare a “casa sua”, ignorando completamente che la ragazza è nata in Italia: unadettata solo e soltanto dal colore della pelle della giovane Lulù. Un chiaro quanto tangibile episodio di razzismo quindi. ...

