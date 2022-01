“Forza Mirella”, chi è la tifosa milanista caduta a San Siro (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Forza Mirella” è l’hashtag lanciato ieri sera per Mirella Conflitti, grande tifosa rossonera cadute sulle scale delle stadio di San Siro Si chiamata Mirella Conflitti e ha 57 anni. Nel mondo del Milan è famosa per la sua grandissima passione per i colori rossoneri che ha seguito non solo in Italia. La tifosa del Milan Mirella Conflitti (foto Twitter)Ovviamente ieri era allo stadio e ha visto la sua squadra battere la Roma di Mourinho per 3-1 ma a proprio discapito è stata anche protagonista di un evento sfortunato. Scendendo le scale è caduta e si è fratturata un femore. Su Twitter è stato subito lanciato l’hashtag #ForzaMirella che ha prima coinvolto i tifosi che condividono la sua ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 gennaio 2022) “” è l’hashtag lanciato ieri sera perConflitti, granderossonera cadute sulle scale delle stadio di SanSi chiamataConflitti e ha 57 anni. Nel mondo del Milan è famosa per la sua grandissima passione per i colori rossoneri che ha seguito non solo in Italia. Ladel MilanConflitti (foto Twitter)Ovviamente ieri era allo stadio e ha visto la sua squadra battere la Roma di Mourinho per 3-1 ma a proprio discapito è stata anche protagonista di un evento sfortunato. Scendendo le scale èe si è fratturata un femore. Su Twitter è stato subito lanciato l’hashtag #che ha prima coinvolto i tifosi che condividono la sua ...

Advertising

Saco691 : 'Forza Mirella', anche se non ti conosco e tifo la Squadra appena sotto il Milan - 4everMilanista : @GmaHappymilan Go Mirella, forza! ?? ?? ?? ?? ?? Numero uno anche nelle avversità! ????????? - iamzetapunto : @GmaHappymilan @acmilan Mirella forza ???????? - alegarigoo : RT @ignisformae: Nella mia bolla tw è in cima la tendenza 'forza Mirella', che scopro essere una signora che oggi deve essere operata. Ogni… - Dolce_Globo : Forza Mirella ??? guarisci presto -