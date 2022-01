Flavio Montrucchio, quanto ha vinto al Grande Fratello? La cifra è assurda (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vi ricordate Flavio Montrucchio alla seconda edizione del Grande Fratello? Ecco quanto ha vinto al reality show di Canale 5. InstagramQuando Flavio Montrucchio entrò al Grande Fratello il reality show di Canale 5 era ancora un esperimento sociale. Il suo esordio in televisione avvenne proprio grazie al programma che all’epoca era condotto da Daria Bignardi. Da quel momento è diventato uno dei personaggi nel mondo dello spettacolo più popolari del piccolo schermo. Flavio oggi è un bravissimo conduttore televisivo, capace di farsi apprezzare da numerosi telespettatori. Attualmente è al timone della sesta edizione del dating show Primo Appuntamento. Un format che va in onda su Discovery ... Leggi su chenews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Vi ricordatealla seconda edizione del? Eccohaal reality show di Canale 5. InstagramQuandoentrò alil reality show di Canale 5 era ancora un esperimento sociale. Il suo esordio in televisione avvenne proprio grazie al programma che all’epoca era condotto da Daria Bignardi. Da quel momento è diventato uno dei personaggi nel mondo dello spettacolo più popolari del piccolo schermo.oggi è un bravissimo conduttore televisivo, capace di farsi apprezzare da numerosi telespettatori. Attualmente è al timone della sesta edizione del dating show Primo Appuntamento. Un format che va in onda su Discovery ...

