Fiumicino, nuovo presidio tamponi a piazzale Mediterraneo: mercoledì l’inaugurazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Sarà inaugurato mercoledì 12 alle ore 11 il nuovo presidio di prevenzione anti-covid a piazzale Mediterraneo”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. nuovo presidio tamponi a Fiumicino “Inoltre, da domani sia a piazzale Mediterraneo sia davanti alla scuola di Passoscuro le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole potranno fare il tampone a un costo calmierato di soli 5 euro e senza prenotazione – aggiunge il sindaco -. Domenica il presidio si sposterà da Passoscuro alla chiesa di San Giorgio a Maccarese e da martedì davanti il centro anziani di Aranova. Nei giorni successivi il camper per i tamponi si trasferirà nelle altre località del nord della città, mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Sarà inaugurato12 alle ore 11 ildi prevenzione anti-covid a”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.“Inoltre, da domani sia asia davanti alla scuola di Passoscuro le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole potranno fare il tampone a un costo calmierato di soli 5 euro e senza prenotazione – aggiunge il sindaco -. Domenica ilsi sposterà da Passoscuro alla chiesa di San Giorgio a Maccarese e da martedì davanti il centro anziani di Aranova. Nei giorni successivi il camper per isi trasferirà nelle altre località del nord della città, mentre ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino, nuovo presidio tamponi a piazzale Mediterraneo: mercoledì l’inaugurazione - AGR_web : Fiumicino, mercoledì 12 inaugurazione del nuovo presidio sanitario per i tamponi a piazzale Mediterraneo 'Sarà inau… - canaledieci : #Covid, nuovo hub per tamponi molecolari a Fiumicino - 1970Germano : Solidarietà, Protezione Civile “Nuovo Domani” consegna doni alla Casa Famiglia fondata da Capitano Ultimo - ilfaroonline : Fiumicino, Nuovo Domani e Capitano Ultimo insieme per la solidarietà -