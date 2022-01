Fiumicino, al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Fiumicino – Il Comune di Fiumicino rende noto che dal 7 al 31 gennaio 2022 è possibile iscriversi alle scuole dell’infanzia del Comune per l’anno scolastico 2022/2023. I moduli per procedere all’iscrizione sono compilabili online sul sito www.comune.Fiumicino.rm.it, nella sezione “Servizi telematici – scuole Infanzia”. Per compilare i moduli è necessario usare le proprie credenziali Spid. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere in formato Pdf: eventuale documentazione inviata con formato diverso non potrà essere presa in considerazione e non concorrerà al calcolo del punteggio relativo alla posizione, nella formulazione delle graduatorie. Tutte le informazioni relative ai ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022)– Il Comune dirende noto che dal 7 al 31 gennaioè possibile iscriversidel Comune per. I moduli per procedere all’iscrizione sono compilabili online sul sito www.comune..rm.it, nella sezione “Servizi telematici –Infanzia”. Per compilare i moduli è necessario usare le proprie credenziali Spid. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere in formato Pdf: eventuale documentazione inviata con formato diverso non potrà essere presa in considerazione e non concorrerà al calcolo del punteggio relativo alla posizione, nella formulazione delle graduatorie. Tutte le informazioni relative ai ...

Advertising

LucasOil_IT : RT @LucasOil_IT: #ShopLocal Perchè in #Officina?? è Meglio gli OFFICIAL di #LucasOil ????: PINO MOTO DI MAGNARELLI GIUSEPPE Via Dante di Nann… - CorriereCitta : Fiumicino: aumentano i contagi, via ai lavori del nuovo HUB - cercasicasait : Appartamento in Vendita a Fiumicino (RM) Fiumicino 260000€ | 100mq | 6 locali | classe F | CC140033971: Fai click… - zazoomblog : Servizio civile universale: via alle candidature per il Comune di Fiumicino - #Servizio #civile #universale: - ilfaroonline : Servizio civile universale: via alle candidature per il Comune di Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino via Fiumicino: da domani i drive in per i tamponi agli alunni ...allestito presso la scuola di via Serrenti. Domenica, sempre dalle 10 alle 16 sarà aperto invece il drive in nel piazzale della Chiesa di San Giorgio a Maccarese. Per i bambini di Fiumicino e Focene ...

Lotteria Italia 2022: i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria leggi anche l'articolo > Al via i saldi invernali in tutta Italia: il calendario regione per ...SETTIMO TORINESE TO D 195823 PIANO DI SORRENTO NA T 345026 LECCO LC E 062730 FERMO FM B 022143 FIUMICINO ...

Fiumicino, al via le iscrizioni alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2022/2023 Il Faro Online Fiumicino: da domani i drive in per i tamponi agli alunni FIUMICINO - Domani dalle 10 alle 16, con orario continuato, sarà disponibile il presidio di Passoscuro allestito presso la scuola di via Serrenti. Domenica, sempre dalle 10 alle 16 sarà aperto invece ...

Vendevano luminarie e addobbi natalizi pericolosi: sequestri da Fiumicino a Roma E’ il bilancio del piano straordinario di controlli attuato dai “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che durante le Festività natalizie hanno scovato, in 8 punti vendita al dettaglio e de ...

...allestito presso la scuola diSerrenti. Domenica, sempre dalle 10 alle 16 sarà aperto invece il drive in nel piazzale della Chiesa di San Giorgio a Maccarese. Per i bambini die Focene ...leggi anche l'articolo > Ali saldi invernali in tutta Italia: il calendario regione per ...SETTIMO TORINESE TO D 195823 PIANO DI SORRENTO NA T 345026 LECCO LC E 062730 FERMO FM B 022143...FIUMICINO - Domani dalle 10 alle 16, con orario continuato, sarà disponibile il presidio di Passoscuro allestito presso la scuola di via Serrenti. Domenica, sempre dalle 10 alle 16 sarà aperto invece ...E’ il bilancio del piano straordinario di controlli attuato dai “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che durante le Festività natalizie hanno scovato, in 8 punti vendita al dettaglio e de ...