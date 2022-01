Firenze | monumenti con nuove luci | ecco come appaiono di notte

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nuova luce sul David in bronzo a Piazzale Michelangelo, sul campanile della Badia Fiorentina e sulla facciata della basilica di Santa Maria Novella , grazie alle illuminazioni permanenti che...

... con la direzione artistica di Sergio Risaliti , che fino al 9 gennaio 2022 accende alcune fra le più importanti piazze edi. Al piazzale MichelangeloSmart ha installato ...E, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, che fino al 9 gennaio 2022 accende alcune fra le più importanti piazze edi. In occasione di F - Light,Smart "regala" alla ...Firenze, 7 gennaio 2022 - Nuova luce sul David in bronzo a Piazzale Michelangelo, sul campanile della Badia Fiorentina e sulla facciata della basilica di Santa Maria Novella, grazie alle illuminazioni ...Nuova luce sul David in bronzo al Piazzale Michelangelo, sul campanile della Badia Fiorentina e sulla facciata della basilica di Santa Maria Novella con le illuminazioni permanenti che Firenze Smart, ...