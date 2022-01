Fiorentina ricorda Astori, avrebbe compiuto 35 anni (Di venerdì 7 gennaio 2022) ''Per sempre con noi''. Così la Fiorentina sui propri canali social ha ricordato Davide Astori, il suo capitano scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, che oggi avrebbe compiuto 35 anni. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) ''Per sempre con noi''. Così lasui propri canali social hato Davide, il suo capitano scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018, che oggi35. Il ...

