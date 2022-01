Fiorentina | altro big nel mirino dopo Piatek | obiettivo Isco

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Calciomercato: i viola starebbero pensando a uncolpo da novanta. Occhi sudel Real Madrid Lanon si ferma più egli acquisti di Ikoné e, avrebbe messo neluncolpo da novanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i viola starebbero seguendo con attenzionedel Real Madrid. Lo spagnolo è ai margini del progetto di Ancelotti e a fine stagione andrà in scadenza di contratto. Laavrebbe già preso informazioni, così da mettere la ciliegina sulla torta a un mercato già straordinario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ma anche di molte altre squadre, come, Verona, Empoli, Torino e Bologna, senza ... Ha perso fiducia nei propri mezzi, è nervosa e le continue espulsioni non fannoche peggiorare la ...È su questa traccia che negli ultimi tempi è nata una pazza idea, se nonper vedere l'effetto ... Ma le informazioni le ha prese anche laIl Pordenone Calcio comunica l'ingaggio del difensore Christian Dalle Mura. Il calciatore, classe 2002, arriva dalla Fiorentina in prestito fino a giugno 2022. @@Dalle Mura, originario di Pietrasanta, ...Dopo l'ultima giornata con tanti rinvii, tra cui anche Bologna-Inter, la situazione sarà simile anche nel prossimo week end ...