Fiore, Castellino, Aronica e Lubrano: ‘a processo con rito ordinario e sciopero vitto’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Qui a Poggioreale le condizioni di detenzione sono inumane, lontanissime dai canoni di eticità e civiltà. Il Covid dilaga e abbiamo già iniziato lo sciopero del vitto”. Mentre si avvicina la data del processo per i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, per Luigi Aronica e Salvatore Lubrano, tutti e quattro dall’istituto penitenziario annunciano all’Adnkronos la loro protesta. Questa mattina il loro avvocato difensore Nicola Trisciuoglio li ha incontrati in carcere. “Noi del Padiglione Firenze siamo in sciopero del vitto e la prossima settimana inizieremo lo sciopero della spesa – dicono Fiore e Aronica – Gli stessi garanti dei detenuti della Regione e della città metropolitana, Ciambriello e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Qui a Poggioreale le condizioni di detenzione sono inumane, lontanissime dai canoni di eticità e civiltà. Il Covid dilaga e abbiamo già iniziato lodel vitto”. Mentre si avvicina la data delper i leader di Forza Nuova Robertoe Giuliano, per Luigie Salvatore, tutti e quattro dall’istituto penitenziario annunciano all’Adnkronos la loro protesta. Questa mattina il loro avvocato difensore Nicola Trisciuoglio li ha incontrati in carcere. “Noi del Padiglione Firenze siamo indel vitto e la prossima settimana inizieremo lodella spesa – dicono– Gli stessi garanti dei detenuti della Regione e della città metropolitana, Ciambriello e ...

