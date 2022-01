Filippo Bernardini, arrestato a New York il ladro di bestseller inediti: “Non ricattava e non li rivendeva, ecco perché lo faceva” (Di venerdì 7 gennaio 2022) È stato arrestato il 5 gennaio scorso con l’accusa di aver rubato centinaia di manoscritti di libri inediti, incluso uno di un autore vincitore del Premio Pulitzer. Siamo a New York, precisamente all’aeroporto JKF e il protagonista di questa vicenda – seria e molto misteriosa – è Filippo Bernardini. Stando a quanto riportato dal New York Post, il 29enne, un dipendente della casa editrice Simon & Schuster UK di Londra, è stato accusato in un atto d’accusa federale appena aperto di “frode telematica e furto di identità aggravato” per fatti che sarebbero iniziati almeno nell’agosto 2016. Bernardini, che vive a nella capitale britannica ma è originario di Amelia (Terni), si sarebbe spacciato per agenti, editori e altri addetti ai lavori dell’industria editoriale per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) È statoil 5 gennaio scorso con l’accusa di aver rubato centinaia di manoscritti di libri, incluso uno di un autore vincitore del Premio Pulitzer. Siamo a New, precisamente all’aeroporto JKF e il protagonista di questa vicenda – seria e molto misteriosa – è. Stando a quanto riportato dal NewPost, il 29enne, un dipendente della casa editrice Simon & Schuster UK di Londra, è stato accusato in un atto d’accusa federale appena aperto di “frode telematica e furto di identità aggravato” per fatti che sarebbero iniziati almeno nell’agosto 2016., che vive a nella capitale britannica ma è originario di Amelia (Terni), si sarebbe spacciato per agenti, editori e altri addetti ai lavori dell’industria editoriale per ...

