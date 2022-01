Filippo Bernardini alias “Il collezionista di manoscritti”: chi è l’italiano accusato di rubare i libri prima della pubblicazione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’agosto 2021 Reeves Wiedeman e Lila Shapiro del New York Magazine hanno firmato The Spine Collector, un’inchiesta su un collezionista di manoscritti. Una figura che più di una volta era riuscita a procurarsi i libri prima della loro uscita senza poi farci niente. Nessuno spoiler nei siti specializzati, nessun tentativo di rivendita nel dark web, nessuna azione per sabotare il lancio del volume. I giornalisti non avevano trovato il nome del colpevole e nemmeno capito il motivo che lo spingeva a compiere questi furti. Nell’articolo si chiedevano: «Spionaggio? Vendetta? O una completa perdita di tempo?». Oltre a Wiedeman e Shapiro il ladro di manoscritti aveva sulle sue tracce anche gli investigatori dell’Fbi che dopo cinque anni di indagine sono riusciti a smascherare la sua ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nell’agosto 2021 Reeves Wiedeman e Lila Shapiro del New York Magazine hanno firmato The Spine Collector, un’inchiesta su undi. Una figura che più di una volta era riuscita a procurarsi iloro uscita senza poi farci niente. Nessuno spoiler nei siti specializzati, nessun tentativo di rivendita nel dark web, nessuna azione per sabotare il lancio del volume. I giornalisti non avevano trovato il nome del colpevole e nemmeno capito il motivo che lo spingeva a compiere questi furti. Nell’articolo si chiedevano: «Spionaggio? Vendetta? O una completa perdita di tempo?». Oltre a Wiedeman e Shapiro il ladro diaveva sulle sue tracce anche gli investigatori dell’Fbi che dopo cinque anni di indagine sono riusciti a smascherare la sua ...

