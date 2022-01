FIFA 22: Team 2 HeadLiners – Le nuove carte dei Protagonisti disponibili in FUT (Di venerdì 7 gennaio 2022) EA Sports annuncerà la Squadra 2 degli HeadLiners che sarà disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Ciascuno dei Protagonisti FUT 22 sarà disponibile con un nuova carta speciale in grado di aggiornarsi dinamicamente in maniera speciale. Ogni volta che un giocatore Protagonisti FUT 22 otterrà una nuova versione in forma basata sulle prestazioni, il relativo oggetto Protagonisti FUT 22 aumenterà in maniera dinamica in modo che la sua valutazione sia sempre superiore di uno alla versione in forma. Pertanto, l’aggiornamento Protagonisti FUT 22 risulterà sempre superiore di uno all’ultima versione in forma rilasciata durante il resto della stagione. Inoltre nel caso in cui la squadra di uno dei giocatori HeadLiners ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 7 gennaio 2022) EA Sports annuncerà la Squadra 2 degliche sarà disponibile nei pacchetti della popolare modalità22 Ultimate. Ciascuno deiFUT 22 sarà disponibile con un nuova carta speciale in grado di aggiornarsi dinamicamente in maniera speciale. Ogni volta che un giocatoreFUT 22 otterrà una nuova versione in forma basata sulle prestazioni, il relativo oggettoFUT 22 aumenterà in maniera dinamica in modo che la sua valutazione sia sempre superiore di uno alla versione in forma. Pertanto, l’aggiornamentoFUT 22 risulterà sempre superiore di uno all’ultima versione in forma rilasciata durante il resto della stagione. Inoltre nel caso in cui la squadra di uno dei giocatori...

