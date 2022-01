Federica Panicucci sfoggia un abito rosso da favola: passerella inarrestabile in albergo. Invitante! – FOTO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una spettacolare Federica Panicucci sfoggia un abito rosso da favola: passerella inarrestabile in albergo. Invitante! – Non perderti il post. Federica Panicucci è una delle showgirl e conduttrici più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una spettacolareundain– Non perderti il post.è una delle showgirl e conduttrici più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

BL00DYH3LL_ : @Captain_oned siiii erano stati invitati ad una serata condotta da federica panicucci, avevano presentato four e av… - carotelevip : Francesco Vecchi e Simona Branchetti non sono la soluzione definitiva per sostituire Federica Panicucci e Barbara D… - carotelevip : #mattino5 richiamate subito Federica Panicucci per sostenere la conduzione giornalistica di Francesco Vecchi! Oggi… - carotelevip : Francesco Vecchi in seria difficoltà nel riuscire a spiegare al pubblico di #mattino5 le nuove disposizioni governa… - vigilanzatv : RT @trashtvstellare: OMG FEDERICA PANICUCCI DOMINANDO LA SERATA DI CAPODANNO #capodannoinmusica -