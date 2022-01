Fare l'agente cinematografica secondo lei è « Il più noioso dei lavori artistici, il più artistico dei lavori noiosi», ma è grata di vivere della sua passione (Di venerdì 7 gennaio 2022) Federica Illuminati: Foto Alessandro Cantarini ore 7 «Il telefonino mi dà la sveglia, caffè e biscotti a letto. Se sono ispirata, una passeggiata a Villa Torlonia, vicino a casa (adoro i parchi romani!), ma capita più spesso che inizi subito a leggere i copioni, quelli offerti a uno dei miei attori oppure quelli di uno dei miei autori: rappresento anche registi e sceneggiatori. Il nostro mestiere – il più noioso dei lavori artistici, il più artistico dei lavori noiosi – consiste nello scoprire, consigliare, promuovere e tutelare i clienti, ma non c’è una scuola in cui impararlo. Io mi sono av vicinata dopo esperienze di vario tipo (assistente al casting, alla regia): l’amore per il cinema mi è entrato nel sangue da teenager frequentando la Cineteca ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) Federica Illuminati: Foto Alessandro Cantarini ore 7 «Il telefonino mi dà la sveglia, caffè e biscotti a letto. Se sono ispirata, una passeggiata a Villa Torlonia, vicino a casa (adoro i parchi romani!), ma capita più spesso che inizi subito a leggere i copioni, quelli offerti a uno dei miei attori oppure quelli di uno dei miei autori: rappresento anche registi e sceneggiatori. Il nostro mestiere – il piùdei, il piùdei– consiste nello scoprire, consigliare, promuovere e tutelare i clienti, ma non c’è una scuola in cui impararlo. Io mi sono av vicinata dopo esperienze di vario tipo (assistente al casting, alla regia): l’amore per il cinema mi è entrato nel sangue da teenager frequentando la Cineteca ...

