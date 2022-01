Fabrizio Fracassi | il sindaco leghista di Pavia a favore del vaccino obbligatorio

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “La storia della pandemia ci è caduta addosso e si è detto tutto e il contrario di tutto, questo ha creato caos e scompenso tra le persone. Ma se si fosse deciso immediatamente per l’obbligo forse ci saremmo evitati molti problemi”. A parlare èdella Lega di, che in un’intervista a Repubblica non nasconde le sue simpatie per il provvedimento sul, per ora previsto soltanto per gli over 50. “Forse qualcuno a Roma perde un po’ il contatto con la realtà”, dice, parlando evidentemente anche del suo partito. A differenza di alcuni volti noti del Carroccio, che spesso non hanno perso occasione di mostrare la loro contrarietà,rivela di aver sempre avuto “un atteggiamento rigoroso anche verso gli altri, sempre con ...