FA Cup 2021 2022 | il Manchester City travolge lo Swindon 4-1

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il4-1 lonella sfida valevole per il terzo turno della FA Cup. Sfida senza storia al County Ground di, dove la squadra gli uomini di Pep Guardiola hanno rispettato il pronostico. I Citizens sono passati subito in vantaggio con la rete di Bernardo Silva (14?) su un bel cross basso in area di Palmer, per poi raddoppiare con Gabriel Jesus, lasciato solo in area (28?). Nella ripresa ilva a segno anche con Gundogan (59?), poi Gabriel Jesus si fa parare un rigore (62?) e i padroni di casa smuovono il punteggio con il gol di McKirdy (78?). Ilperò rimane in controllo e va a segno anche con Cole Palmer (82?) per il definitivo 1-4 che chiude la partita. SportFace.

La partita Swindon - Manchester City del 7 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il terzo turno della FA/2022 SWINDON - Venerdì 7 gennaio, alle ore 20.30, al County Ground di Swindon, andrà in scena Swindon - Manchester City, gara valida per il terzo turno della FA/2022 . I padroni ...... vincendo nel 2017 la Winter, la WSK Championse la WSK Finalnella categoria 60 Mini. Poi, nel 2020, un importante titolo nella WSK Euro Series nella OKJ. Nel, Spina ha conseguito ...E’ appena iniziato il nuovo anno e subito parte la macchina organizzativa di Idealgomme Eventi e Adriatica Racing per dare il via ad una nuova stagione di competizioni e manifestazioni nel mondo delle ...La campagna dell’Arsenal contro la violenza giovanile e i reati dovuti all’utilizzo di armi da taglio a Londra: l’impegno sociale ...