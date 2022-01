Eurolega 2021/2022: rinviata Olimpia Milano-Zenit San Pietroburgo per Covid-19 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non andrà in scena il match di Eurolega 2021/2022 tra Olimpia Milano e Zenit San Pietroburgo. L’ultimo giro di tamponi ha infatti evidenziato cinque positività al Covid-19 tra le fila della squadra russa. Chiesto e ottenuto il rinvio, lo Zenit non è neppure partito per l’Italia. Tra le competizioni maggiormente colpite dalla pandemia spicca proprio l’Eurolega, al punto che questa settimana non si disputerà alcuna gara. Per Milano si tratta del terzo rinvio consecutivo dopo le sfide contro Zalgiris Kaunas e Alba Berlino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non andrà in scena il match ditraSan. L’ultimo giro di tamponi ha infatti evidenziato cinque positività al-19 tra le fila della squadra russa. Chiesto e ottenuto il rinvio, lonon è neppure partito per l’Italia. Tra le competizioni maggiormente colpite dalla pandemia spicca proprio l’, al punto che questa settimana non si disputerà alcuna gara. Persi tratta del terzo rinvio consecutivo dopo le sfide contro Zalgiris Kaunas e Alba Berlino. SportFace.

